Volikogu oli hädas esindaja leidmisega

Lõpuks esitas Neeme-Jaak Paap Roman Kusma kandidatuuri. Kusma, kes ilmselgelt ei soovinud muusikakooli hoolekogusse saada, esitas vastukäiguna samale kohale Paabu. Volikogu esimees Mihkel Juhkami tahtis juba hääletamise juurde asuda, kuid mõlemad mehed teatasid, et ei ole nõus kandideerima. Viimaks teatas Liidia Bobkova, et tema on nõus hoolekogu liige olema, ja ütles, et niipalju tal muusikakooliga seost on, et tütar on seal õppinud. Kui Marti Kuusik tundis huvi, kas Bobkova viisi ikka peab, lausus Marko Pomerants, et kui Bobkova ise ei pea, siis tütar ikka peab.