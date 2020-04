Arstid võtavad tõbiseid vastu tasa ja targu

Tellijale

Rakvere haigla juhi Ain Suurkaevu sõnul on eriarstid hakanud väikestviisi vastuvõtte tegema juba 13. aprillist. Haigla registratuuri on ehitatud omamoodi triaažipunkt, mida kilematerjali tõttu isekeskis kasvuhooneks kutsutakse. Kahtlemata tuleb järgida reegleid: hoida distantsi, desinfitseerida käsi, panna ette kohapeal antud mask. Loomulikult võetakse jutule üksnes vastuvõtule registreerunuid.

“Patsientide suhtumine on olnud väga erinev: on neid, kes ei kiirusta vastuvõtule ja pigem ootavad, ja on neid, kes nõuavad, miks juba ei saa,” rääkis Ain Suurkaev.