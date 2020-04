Rakvere lennurajast pole aastaga saanud liha ega kala

Enam kui kümme aastat tagasi Lennuvälja tööstuskülaga tegelema asunud Rakvere linnavalitsus tõdeb, et kruntide müük edeneb, kuid samas paiknev lennurada on jäänud unarusse. Linnavõim on rajast endiselt huvitatud, aga ise seda arendada ei soovi.