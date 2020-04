Pajusti laureaatide tammikust läkitati videotervitus Vilde kirjandusauhinna laureaadile

Ka oli selleks puhuks laureaatide lipsu kaela saanud Eduard Vilde monument. Oma tervituses märkis Järvis, et medal on veel valmimas, kuid lisaks rahalisele auhinnale saab kirjanik raamatu "Vembumees Vilde". Vallavanem Rauno Võrno juhtis aga tervitus- ja tänusõnades tähelepanu sellele, et kirjaniku puule pandud sildil on jäädvustatud kaks aastaarvu – 2002 ja 2020 –, kuid ühele arvule on veel ruumi.