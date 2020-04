Rannarahva sõbralaat lükkub aasta võrra edasi

Üle aasta kord Eestis ja kord Soomes peetav sõbralaat toimuks meil kuuendat korda. Soomelt nentis, et talle teadaolevalt pole varem sõbralaat ära jäänud. “Loodame, et järgmisel aastal toimub sõbralaat traditsioonilisel viisil ja mahus.”

Kultuurijuht sõnas, et enamiku tehtud ettevalmistustööst saab järgmisesse aastasse üle kanda. “Hetkel on põhiline sõlmida kokkulepped esinejate, müüjate ja toetajatega, et nad vastavalt järgmisel aastal osaleks või siis oleksid nõus toetuse kasutamise aega pikendama,” märkis Soomelt.