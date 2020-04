Repliik: hoidugem lendlausetest

Tellijale

Vale puha – soovitusi võeti kuulda küll! Ainult konks on selles, et seal, kus ühe talupoja tarkus juba lõppes, võis teise oma alata. Sama kehtib terve mõistuse kohta. Ei saa eeldada, et Arkadi Popov või Jüri Ratas mõtleb “terve mõistuse” all täpselt sama, mida keegi Mihhail kusagilt Kükametsa külast.