Soojatootja kahtlustab Tapa valda kuriteokavatsuses

Tapa vald on saanud endale tõsise vastase – soojatootja N.R. Energy OÜ. Avalikest allikatest leitud andmed kinnitavad, et nimetatud firma on seotud vähemalt 20 kohtuvaidlusega, millest osa on võidetud, osa kaotatud. Muu hulgas on N.R. Energy kohut käinud mitme omavalitsusega, näiteks Mulgi vald maksis lõpuks N.R. Energyle 30 000 eurot, et see Abja-Paluojalt ära läheks ning katlamaja ja soojustorustiku vallale tagasi annaks. Samasugune kohtulembus on täheldatav N.R. Energy omaniku Nikolai Reismani teise ettevõtte OÜ Select Service puhul. Reisman on end N.R. Energy juhatusest taandanud.