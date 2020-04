Kaitseminister külastas Kevadtormi

Minister Luik märkis, et hoolimata õppuse väiksemast mahust seoses eriolukorraga, on Kevadtorm oluline küpsuseksam ajateenistuse käigus omandatud oskuste rakendamiseks ja ettevalmistatud sõjaaja üksuste reservi määramiseks.

„Peame vajadusel hakkama saama palju keerulisemate olukordadega kui praegune. Kaitsevägi ei jäta riigi kaitsmist üheski olukorras kõrvale,“ märkis Luik. Ta lisas, et kaitsevägi on kogu eriolukorra aja jooksul jätkanud väljaõpet ja igapäevast teenistust üksuste ettevalmistamisel ning Kevadtorm on selle väljaõppe kinnistamise osa. "Samal ajal riigikaitseliste ülesannete täitmisega on kaitsevägi oma varude, varustuse ja teenistujatega, kelle hulka kuuluvad ka ajateenijad, oluliselt panustanud ka tänase kriisi lahendamisse, mille suurim näide on välihaigla Saaremaal," lausus kaitseminister Luik.