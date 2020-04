Eesti vetes tegutsevad piraadid?

Paadi üks omanikest Riina rääkis, et ujuvvahend oli ostetud hiljaaegu. Ja mitte lõbusõitudeks merel. Riina sõnul on ta sealkandis ainus naiskalur, kes koos mehe või naabrimehega regulaarselt merel kala püüdmas käib. Seega oli paat töö tegemiseks. Seal olid ka lipud isikukoodiga. Riina selgitas, et need pannakse kalavõrkude külge, et kontrollijad saaksid isikukoodi järgi kohe kindlaks teha, kas on õigus kalapüügiks või mitte.