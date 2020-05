Muuseumid kutsuvad oma õuele

Tellijale

Rakvere linnuses avatakse kevadhooaeg tänavu üks päev hiljem kui tavaliselt, 1. mai asemel 2. mail, sest nii näeb ette valitsuse otsus: alates laupäevast võivad olla avatud vabaõhumuuseumid ja muuseumide õuealad. Vahepealset aega on töötajad kasutanud linnuse ülesvuntsimiseks, oma jõududega on värvi värskendatud pindadel, mis seda on vajanud.