Prügimäest saab asjalik lasketiir

Tellijale

Eelmisel kevadel löödi tänu PRIA LEADER-meetme toetusele endisel prügimäel kopp maasse ja praeguseks on pilt paljulubav. Kristo Lipu sõnul on teha veel palju, kuid aastaga on areng olnud suur. Tänavu suvel esimesest korda Eesti meistrivõistluste etappi korraldava Haljala lasketiiru alale on planeeritud neli haavlilaskerada. “Eks me kogume selleks vaikselt jõudu ja üritame väiksel maaalal kõiki asju paralleelselt teha,” ütles Lipp.