Varjupaiga uksed sulgusid, neljajalgsed koliti pealinna

Kuigi koostöö lõp­pemine Rakvere linna ja Varjupaikade MTÜ vahel oli juba pikemat aega teada – alates aasta algusest haldas MTÜ Rakvere varjupaika ajutise lepingu alusel –, tuli asutuse sulgemine vähemalt Hannes Veerule ootamatult. “Kolmapäeval kell 12.30 teatati mulle, et neljapäev on minu viimane tööpäev ja varjupaik suletakse,” lausus ta. “Viskas ikka närvi üle küll, käed hakkasid värisema ja pisar tuli silma. Olen 20 aastat seda tööd teinud ja nüüd selline lõpp. Pole enam 30 aastat kärakat pannud, aga kui olnuksin, siis eile võtnuks küll,” tunnistas ta.

Ka eutaneeriti kolmapäeval Hannes Veeru sõnul kaks varjupaigas elanud koera. “Kahju. Sööki meil oli, hooldajad olid, nad võinuks veel elada,” lisas ta. Varjupaikade MTÜ üldjuht Triinu Priks täpsustas, et kaks koera pandi magama küll, kuid see polnud otseselt seotud tegevuse lõpetamisega Rakveres. “Üks oli tõesti vana ja magamapanek oli talle kergendus. Teine oli nii pöörane, et keegi teda ei tahtnud, ja polnud muud võimalust. Ülejäänud asukad, kolm koera ja kümmekond kassi, kolime ümber meie Tallinna varjupaika.”