Kolumn: rendikass ja pääsuke

Tellijale

Lapsepõlves lugesin raamatut “Kui loomad veel rääkisid”. See oli klassifitseeritud kui muinasjuturaamat. Aga elust enesest. Olin selges vaimustuses, et vanasti sai hundionuga juttu ajada ja jänesega mõtteid vahetada. Aga samas kurb, et kõik huvitavad asjad olid olnud millegipärast ainult ennemuiste.