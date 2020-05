Kaemus: keeruline kevad ja “Tujukas surm”

Ime on sündinud! Ma hakkasin jälle lugema. Möödunud on poolteist kuud sellest, mil kõikidele tegemistele tõmmati pidurit ja kõik inimesed justkui varjusid kaevikutesse. Tegelikult oma korteritesse, kodudesse. See ehmatas, kurvastas alguses. Hiljem püüdsin leppida ja siis edasi ... taluda.