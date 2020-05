Tervisekriisi südames: on Aile Kaasiku aeg särada

Usutlus on läbi. Päev on alanud. Doktor Aile Kaasik otsustab murdosa sekundiga jutuajamise katkestada. Temalt vajatakse kiiret abi, kiirabiauto koroonahaigega saabub silmapilk. Rakvere haigla erakorralise meditsiini osakonna juhataja on kohaliku kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht. Aile Kaasik on meie oma Arkadi Popov.