Virumaa Teataja fotograaf pidas karule eduka fotojahi

"Asi ei andnud aga rahu. Eile õhtul oli vaba aega ja mõtlesin, et käin veel sealkandis ringi vaatamas," rääkis Ain Liiva. "Praktiliselt samas kohas märkasingi kauguses üht tumedat ja suurt kogu. Paljas silm ei seletanud, aga binokli abil nägin, et ongi suur karu. Õnnestus teine ka fotole saada. Tõsi küll, parajalt kaugelt."

Jahimees Jaan Villak lausus, et Tudu või Peressaare kandis võib karuga kokku sattuda küll. "Neid on seal palju," lausus ta.

Hiljuti käis meediast läbi uudis, et Rakvere külje all Palermo metsas nähti karupoega. Inimesed on hirmul ega julge populaarsel metsarajal enam liikuda. "Karu pelgab inimest ja hoidub teadlikult temaga kohtumisest," rääkis selle peale Jaan Villak, kellega Virumaa Teataja avaldab peatselt pikema intervjuu karude käitumise teemal. "Eks metsade vähenemine toob nad linnalähedastele aladele," arvas Villak ja lisas, et legendid karurünnkutest on ilmselge liialdus. "Mesikäppa ei tasu kindlasti minna ligidalt uudistama ja looduses liikudes võiks inimene endast varakult märku anda. Karjumine on liiast, kuid kõva häälega rääkimine hoiatab loomi ja nad ei tiku inimese lähedusse."