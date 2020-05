Ööpäevaga lisandus üks positiivne test

Hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 75 inimest, neist 7 on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 247 inimest, lõpetatud 259 haigusjuhtu. Eelmise ööpäeva jooksul surid Ida-Virumaa keskhaiglas ravil olnud 82-aastane naine ja Pärnu haiglas olnud 80-aastane mees. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 55 inimese elu.