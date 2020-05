Galerii: Vallimäe vabaõhukompleks võtab ilmet

Vallimäe vabaõhukompleksi ehitustööd on jõudnud niikaugele, et juba on aimata tulevase hiigelrajatise mastaape. Peaareen peaks mahutama 4200 inimest, mäenõlvadele mahub veel 1500. Lisaks on veel kavandatud eraldi amfiteater 800 kohaga.