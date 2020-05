Juba täna: emadepäevale pühendatud veebikonverentsil arutlevad Triin Varek ja Tiina Mälberg

Konverentsi üks korraldajaist, pere- ja paarisuhteterapeut Kaia Kapsta-Forrester rääkis, et õnnelik olemine on inimese olemuse loomulik osa, kuid kahjuks paljud ei suuda või ei oska seda tunnet tunda.

"Kuuleme tihti, et inimesed ei ole õnnelikud ei oma tööd tehes ega paarisuhtes. Iga inimese jaoks aga peitub õnn erinevates asjades. Mõni inimene on õnnelik juba siis, kui hommikul silmad avab, teisele jälle seevastu nii vähesest ei piisa. Kuidas aga teha nii, et oleksime rohkem rahul sellega, mis meil juba on?," ütles Kaia Kapsta-Forrester.