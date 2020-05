Peapiiskop kutsub kirikukelladega meelt avaldama

Kellade helistamine saab sisu lähtuvalt valitsuse toimimisest, kirjutas Urmas Viilma. Kui saadakse sõnum, et võib taas inimesed jumalateenistustele kutsuda, järgides konkreetseid kehtivaid tingimusi, helisevad kellad tänu- ja rõõmukelladena. Kuni avalikke jumalateenistusi lubavat sõnumit kirikutele ei anta, helisevad kellad eeloleval nädalal rahumeelse meeleavaldusena, märkides kiriku ja koguduseliikmete valmisolekut jumalateenistustele kogunemisest.

Viilma märkis, et olukorras, kus mitmetes eluvaldkondades on hakatud rangeid reegleid ametlikult leevendama, on ta koos teiste Eesti kirikujuhtidega teinud kriisijuhist peaministrile väga konkreetsed ettepanekud, millal võiks taasalustada koguduse osalusega jumalateenistustega, kuid valitsuselt ei ole siiski saabunud selget sõnumit, millal võiks "jumalateenistuste paast" kirikutes koguduseliikmete jaoks lõppeda.