Verekeskus ootab terveid doonoreid

Oodatud on kõigi veregruppide esindajad. Iga loovutatud veredoos aitab päästa kellegi elu ja on hindamatu väärtusega. Nüüd, kui Eesti haiglad on taastamas oma tavapärast töörütmi, on doonorite panus jätkuvalt äärmiselt olulise tähtsusega.