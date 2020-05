Kadrina vabatahtlike pritsimeeste elav legend läks pensionile

Kadrina vabatahtlike värske juht Raido Nagel ütles, et Kastemäe pidas pealikuametit 30 aastat. "See on ikka korralik skoor," lausus Nagel. Mehe sõnul tal uues ametis midagi muuta kavas pole. "Siin tuleb lihtsalt üritada sama rauaga edasi panna," sõnas Nagel ja lisas: "Nüüd tuleb mees olla ja Arne jäetud suured saapad ära täita."