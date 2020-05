Mats Traadi puu saab oma pesakasti

"Võib öelda, et valmistasin pesakasti Mats Traadi tellimusel," muigas tüdruk ise, kui jäädvustati fotole pesakasti saabumine tammikusse.

2016. aastal valmistasid Vinni-Pajusti kooli lapsed koduste abiga erinevaid pesakaste, mis paigaldati tammikusse puude külge – osa kaste said kodu laureaatide puu küljes, osad "tavaliste" tammede küljes. Kui kirjanik Mats Traat, neljakordne Vilde kirjandusauhinna laureaat tammikus jalutas, hakkas talle Grete valmistatud pesakast nii väga meeldima, et ta võttis ühendust Vilde kirjanduspreemia žürii pikaaegse liikme Ilme Postiga ning avaldas soovi saada enda puu külge samasugune tsirgupuur. Linnumajal oli kirjas vaid tegija eesnimi - Grete.

Ilme Post hakkas jälgi ajama, kes on linnupuuri disainer, et talle uus tellimus esitada. Selgus, et puuri autoriks oli Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 8.a klassi õpilane Grete Eltermaa, kes võttis rõõmuga Mats Traadi poolse soovi vastu ning meisterdas isa abiga kirjaniku puu jaoks samasuguse pesakasti.