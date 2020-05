Galerii: sunnitud paus on läbi ja spordiväljakutel kõlasid viled

JK Tarvas tegevjuht Reijo Kuusik ütles, et trennid on läbi mõeldud ja saadakse hakkama. Treeningutel osalevad lapsed ja nende vanemad on saanud eriolukorras treenimise puhuks juhised. Jalgpallis olid treeningurühmad jagatud pooleks, et väljakul poleks lisaks treenerile rohkem kui üheksa last. Treeningutel kehtib loomulikult 2+2-reegel.

"Suurematega on lihtsam, kuid väiksematega tuleb jälgida rohkem distantsi hoidmist. Nii palju kui olen treeneritega rääkinud, on öeldud, et on hästi läinud," rääkis Kuusik.

Ta lisas, et praegu on tähtsaim see, et nad said kokku tulla ja taas harjutama hakata. "See on positiivne, et üle pika aja nähakse ja saab treenida. Klubile on see samuti oluline, saame oma tegevusega jätkata," lausus Kuusik.