Tapa vallas alustati samuti välitreeninguid

“Esialgu tuleb trennid pidada välitingimustes. Saalid ja ujulad jäävad suletuks seniks, kuni valitsus nende avamiseks taas loa annab,” kõneles Lepik. Ta lisas, et kõik treenerid on eriolukorra reeglitega hästi kursis ning järgivaid kõiki terviseameti juhiseid.

Tapa maadlustreener Allan Vinter rääkis, et treeningutel hakatakse tähelepanu pöörama üldfüüsilisele vormile. “Kehalisi kontakte esialgu väldime, maadlusharjutusi läbi viima ei hakka,” selgitas ta ning lisas, et treeningud hakkavad toimuma kümneliikmelistes gruppides. “Meil on kolm treenerit, nii et kõik saavad kenasti trenni teha nii palju, nagu olukord hetkel lubab,” jätkas ta. Treeninguteks hakatakse kasutama Tapal Männikumäge, Tapa kooli staadionit ja vastavalt vajadusele muid kohti, kus on ruumi liikuda.