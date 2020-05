Kohtumisnäljas teismelised kogunevad

Tellijale

Rakvere turu administraator Riina Mitt lausus, et tema näeb seda, mis toimub päeval, õhtuti viibib territooriumil koristaja. Ta sõnas, et kuna eriolukorra puhul patrullivad nii korrakaitsjad kui ka vabatahtlikud, tundub talle, et valgel ajal on asjad kontrolli all. “Koristaja on öelnud, et õhtul hilja noored kogunevad,” ütles Riina Mitt. Kuigi ropendavad ja käratsevad teismelised on pinnuks silmas olnud keset linna juba aastaid ja Riina Mitt isegi on nendega maid jaganud, nentis ta, et praegu on rahulik. “Mina probleemi ei näe,” lausus ta.