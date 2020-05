Kriis ja eriolukord riigigümnaasiumi rajamist seisanud ei ole

Riigi Kinnisvara kommunikatsioonijuht Mariliis Sepper rääkis, et Rakvere riigigümnaasiumi puhul pole muudatusi tehtud, seda nii ajakavas kui ka eelarves.

Tema sõnutsi käib Salto arhitektuuribüroos projekteerimistöö. “Arhitektuurikonkursi võidutöösse “Pargielu” on sisse viidud žürii ettepanekud. Juuniks on valmimas eskiis, mille järel tuleb see üle vaadata ning kinnitada,” rääkis Sepper.