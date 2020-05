Juhtkiri: sorime omas rahakotis

Aprillikuu viimasel päeval avalikustatud ametnike palgatabelid panevad nii kulmu kergitama kui ka kurja vanduma. Kadedus on muidugi edasiviiv jõud – näed endast jõukamat naabrimeest ja tahad ise samasugune olla –, kuid antud kontekstis pole ei jõudu ega edasiminekut. On ainult küsimus: päriselt ka või?

Praeguses kriisiolukorras ajab nii suurtest palkadest teadasaamine närvi ja need tunduvad ebaausad. Kui erasektor kärbib, siis riigisektor laseb mõnuga liugu. Kohalike omavalitsuste ametnike palgad määrab volikogu, mitte linnapea või vallavanem, aga kas otsustajatel pole tõesti kordagi peast läbi käinud, et äkki maksame üle?

Kui KOV-ides töötaksid turulolevast tööjõust parimad pojad-tütred, siis oleks kõrge palganumber isegi aktsepteeritav. Aga see pole ju nii! Paljud töökohad on poliitilised: partei annab, partei võtab. Paljudel omavalitsustes kõrgetel kohtadel töötavatel inimestel puudub kogemus muudest valdkondadest. On ametnikke, kes on “peast ametnikud”, kes teevad oma igapäevast tööd rutiinselt, kes midagi säravat, teistsugust, keskpärasusest eristuvat pole mitte kunagi teinud.

Me ei oska hinnata, kas Rakvere linnapea ligemale 4000-eurone kuupalk on suur, väike või täpselt paras, sest ega me lõpuni ei tea tema tööülesandeid ega -koormust. Küll saame öelda, et avalik sektor on erasektorile puhtalt üks null ära teinud, sest erasektorist Rakveres sellise palganumbriga juhti naljalt ei leia. Samuti ei ole Rakvere erasektoris sugugi tavaline spetsialisti 1500–2000 euro suurune kuupalk, aga omavalitsustes on selline palganumber tavaline.