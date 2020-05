Elagem vabalt, hirmuvabalt

Tellijale

Sellisest reklaamist ilmneb, et kõik väljas liikujad on mõrtsukad, kui tegelikkuses on väljas liikumine enda terve hoidmise ja immuunsuse tugevdamise juures tähtis ka siis, kui tuleb mingi viirusepuhang. Puudus veel reklaam “Püsi kodus, õues jälgib sind snaiper”. Niisuguste sõnumite levitamine on inimestega manipuleerimine ja otsene hirmu külvamine. On suur hulk inimesi, kes jäävad pikaks ajaks kartma õue minemist, sest hirm halvab terve mõistuse.