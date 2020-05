Lasteaedadesse hakatakse tasapisi mudilasi tooma

Rakvere Rohuaia lasteaia juhataja Ene Nool ütles, et õrn liikumine on hakanud toimuma. “Eelmisel nädalal oli meil 16 last. Massiliselt ja hüppeliselt ei ole neid lisandunud, aga natukene rohkem kui muidu on lapsi,” rääkis Nool.

210 lapsega lasteaias on kogu aeg lugu peetud tarkusest, et käsi tuleb pesta. “Peseme ja küürime nüüd rohkem kui muidu. Köhijaid vastu ei võta,” loetles Nool. Ta nentis, et niimoodi hoiavad nad viirused eemal, sest lapsi ilmselt üksteisest kahe meetri kaugusel ei pea.

Seda, et lapsi hakkab vaikselt lisanduma, on märganud ka Tapa lasteaia Pisipõnn juhataja Tea Välk. “Meil on nimekirjas 210 last, arvestame kuskil 30 lapsega,” sõnas Välk. Ta lisas, et neil on Vahakulmus väike filiaal ja ka sinna lisandus nädala alguses lapsi. “Seal on väikesed grupid ja vanemad kasutasid võimalust lapsed mängima tuua.”

Millal lasteaed võiks olla jälle rõõmukilgetest tulvil, Välk öelda ei söandanud. “Ega minagi ei julge ette tõtata sellest, mida valitsus otsustab, aga kuna lasteaiad on kogu aeg olnud avatud, usun, et eriolukorra lõppedes ja vanemate tööle minekuga tuleb lapsi rohkem,” lausus Välk. Ta nentis aga, et ilmselt alles sügisel saab lasteaed täie hooga tööle hakata.

Tavapärase mahuga ja jõuga töötatakse küll juba väikeses Veltsi lasteaed-algkoolis. Sealne direktor Egle Neuhaus ütles, et õpetajad on ammu tööl, sest lasteaias on kogu aeg tegutsenud kaks rühma. Eile oli kohal 31 lapsest lausa 14 poissi-tüdrukut. “Kui eriolukord lõppeb, siis on olukord meie jaoks tavapärane,” nentis direktor. Ta lisas, et õpetajad on rõõmsad, et saavad teha oma igapäevatööd.

See, kui lapsed vallutavad jälle lasteaia, tähendab meelerahu personalile, märkis ka Rakvere Triinu lasteaia direktor Raido Parve. 200 lapsega lasteaias on tema sõnutsi kohal vaid 10 protsenti lastest. “Esmaspäeval oli kohal 20, nädala keskpaigas ootame 25 last. Võrreldes tippajaga on täitumine siiski ülimadal,” lausus Parve.

Viru-Nigula vallas, kus on kolm lasteaeda, käib Aseri valverühmas kolm last, Kundas aga üheksa. Viru-Nigula valla lasteaia Kelluke õppejuht Elle Türkel lausus, et vanemad helistavad aktiivsemalt ja tunnevad huvi lasteaeda tulemise kohta. Huvi tundmist on vanemad põhjendanud Türkeli sõnutsi eelkõige sellega, et puhkused ja vabad päevad on välja võetud ja hakatakse suunduma tööpostile tagasi.