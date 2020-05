Eriolukorras sõlmitakse abielusid üha vähem

Rakvere linnavalitsuse perekonnaseisuametnik Terje Pärnasalu ütles, et nagu näitas aprillikuu, siis, eriolukord ja viirus on segi löönud nii paljude abiellujate pulmaplaanid. "Järjest rohkem tuleb ette, et tehakse raske südamega otsus pulmad edasi lükata või sel aastal sootuks ära jätta," rääkis Pärnasalu.