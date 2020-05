Rakvere teatrikino on mõelnud auto- ja vabaõhukinole

Sihtasutuse Rakvere Teatrimaja juhataja Velvo Väli ütles, et loomulikult on nad mõlenud nagu teisedki auto- ja vabaõhukinole.

Teatrijuhi on nad olnud kultuuriministeeriumiga tihedas kontaktis võimalike stsenaariumite väljatöötamisel, kuid tema sõnutsi on täna sellest veel vara rääkida. "Loodame, et riik oma leevendavaid otsuseid tehes näeb sarnaselt meile, et kultuuri on võimalik pakkuda turvaliselt ja piiratult ka siseruumides," nentis Velvo Väli.