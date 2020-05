Kiiruskaamera ajab juuksekarva lõhki

Politsei- ja piirivalveameti liiklusmenetlustalituse juhi Alar Karu sõnul saab nii Eesti kiiruskaamerate kui ka nimetatud kiiruskaamera aprillikuu andmetele tuginedes väita, et keskmiselt ületati lubatud sõidukiirust viie pügala võrra ehk viis kilomeetrit tunnis. Rakvere–Haljala maanteel kiiruskaamera tööpiirkonnas on lubatud sõidukiirus kuni 90 kilomeetrit tunnis. Seega sõitsid enamik rikkujaid kiirusega 95 kilomeetrit tunnis, mis tõi kaasa 15 euro suuruse hoiatustrahvi.

Politsei on varem Viruma Teatajale öelnud, et käsitsi kiirust mõõtes hakatakse tavaliselt reageerima siis, kui lubatud sõidukiirust ületatakse 20 pügala võrra või üle selle. Seda põhjendati asjaoluga, et väiksemaid rikkumisi on nii palju, et mundrikandjad lihtsalt ei jõua neid vormistada.