Rakvere koolitoidupaki saajate arv kasvas hüppeliselt, pakis olid ka toiduretseptid

Kuna koolides ei pakuta distantsõppe ajal sooja koolitoitu, komplekteerivad kohalikud omavalitsused kuni kooliaasta lõpuni toidupaki. Toidupakid seatakse kokku kahenädalase arvestusega. Kõik, kes linnakoolide õppuritest toidupakki soovivad, selle ka saavad.

Rakvere kolme munitsipaalkooli ligi 1900 õpilasest said esimesel korral toidupaki 250 last, eelmine kord jaotati laiali juba 407 toidupakki. Sedakorda soovis toidupakki lausa 540 peret.

Rakvere abilinnapea Rainer Miltop rääkis, et paki sisu komplekteerides on püütud arvamusi arvesse võtta.

"Üks Lõuna-Eesti omavalitsus pöördus toitlustaja poole ja ütles, et nad soovivad koolitoidupaki puhul võtta Rakvere enda eeskujuks. Oli meeldiv kuulda, et see on parim, mis vabariigis praegu jaotatakse," ütles Miltop.

Rakvere munitsipaalkoolide õpilastele jagatavas toidupakis on kuivaineid, hakkliha, veidi juur- ja puuvilja, piimatooteid. Eelmisel korral nuriseti selle üle, et viiruse leviku olukorras ei peaks kuivaineid uuesti pakendama, kuid seekordki olid need ümber pakendatud.