Kurjad linnud ründasid vastsündinud tallekesi

Loomade talitaja nägi väljanokitud silmade ja sisikonnaga talle kohal askeldamas varest, kes käitus inimese suhtes julgelt ja lasi tal ligineda kümne meetri kaugusele. Kõigepealt kohale kutsutud jahindusseltsi tegevjuht Jaan Villak kinnitas, et ründaja võib tõesti olla vares, sest suurem lind oleks saagi lihtsalt kaasa viinud. “Varestel on ülihästi arenenud lõhnataju,” kõneles Villak. Kui loom poegib õues lageda taeva all, siis pole niisugune asi võimatu. Poegimise käigus väljub ute kõhust ka platsenta ja levib vere lõhn, mis linnud kohale meelitab. Silmad ja sisikond, üldse pehmemad kohad, nokitakse ära.

Vareste õigustuseks ütles jahimees, et ega linnud ei pruugigi vahet teha, kas loomad on haavatud, vigased või alles ilmale tulnud. Värske vere lõhn tõmbab ligi. Varesed nokivad ka teeäärtes auto alla jäänud loomade laipu. See on osa looduse ringlusest. Metsloomad oskavad oma vastsündinuid paremini varjata, aga farmiloomad on harjunud rohkem inimese kaitse või kaitset pakkuvate rajatistega. Villak ütles, et sellistel puhkudel hakkavad inimesed tihtipeale just jahimeestelt abi otsima. Kõnealusel juhul ta ei näe heidutusjahil mõtet. See on ohtlik ja hirmutab pigem lambaid.