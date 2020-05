ERITEADE: Valitsus leevendab piiranguid hariduse, kultuuri ja spordi valdkonnas

Valitsus tugines leevenduste üle otsustamisel teadusnõukoja hinnangule COVID-19 nakkuse leviku languse kohta Eestis. Kõiki leevendusi saab rakendada üksnes juhul kui eritingimustega on maandatud haiguse leviku riskid.

Alates 11. maist on lubatud muuseumide ja näitusasutuste siseruumide külastamine, kui seal järgitakse vastavaid eritingimusi. Samuti lubatakse sissepääs vabaõhumuuseumide eksponaathoonetesse ja muuseumi õuealadel asuvatesse eksponaatidesse.

Selleks, et muuseumid ja näitusasutused saaksid siseruumid avada, lubatakse külastajaid asutusse maksimaalselt 10-liikmelistes rühmades. Peredele kehtivad erandid. Järgida tuleb 2+2 reeglit, asutuses peavad olema tagatud käte desinfitseerimisvahendid ning märgpuhastada tuleb külastajate poolt sagedasti puudutatavaid pindu.

Riskirühma kuulujatele on muuseumis või näitustesaalis liikudes soovituslik katta hingamisteed.

Interaktiivsete eksponaatide puhul tuleb asutusel kasutusele võtta abinõud, et tagada eksponaatide COVID-19 nakkuse ohuta kasutamine. Alternatiivina võib interaktiivsed eksponaadid hoida suletuna.

Kultuuriministeerium on koostöös valdkonna asutuste ja terviseametiga ette valmistanud käitumisjuhendi, kus on ära toodud nii kohustuslikud miinimumnõuded kui ka täiendavad soovitused.

Alates 15. maist lubatakse eritingimuste täitmisel tavalise õppetegevuse juurde naasmine kooli ruumides. See kehtib üldhariduskoolidele, kutseõppeasutustele, kõrgkoolidele, täienduskoolitusasutustele, huvikoolidele ja huvitegevuse pakkujatele ning avatud noortekeskustele.

Eriolukorra meetmete leevendamise perioodil on kooli ruumides lubatud õpe kuni 10-liikmelistes rühmades. See piirang ei kehti eksamite, riigieksamite ja kutseeksamite läbiviimisel juhul, kui eksamid korraldatakse suuremates ruumides, näiteks aulates, võimlates, suuremates auditooriumites.

Tavalise õppetegevuse taastamisel tuleb kooli ruumides piisavalt desinfitseerida ühiskasutatavaid asju ning ruume pidevalt õhutada. Oluline on, et nii õppijad, harrastajad kui õpet korraldavad inimesed teeksid omalt poolt kõik, et COVID-19 nakkuse levikut piirata.