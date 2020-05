Taas roolis: autokoolid jätkavad sõidutundidega

Eriolukorras siiski päris Rakvere autokooli tegevus ei peatunud. Lube veoauto juhtimiseks said tulevased roolikeerijad teha. Rakvere autokooli juhataja Tarmo Tänavots rääkis, et neil oli eriluba, kuid kõige olulisem oli distantsi hoidmine. "See on lihtne, meil on veoautosse paigaldatud vahesein, mis paistab läbi, samuti tagasime desovahendid," sõnas Tänavots.

Seitseteist aastat autokoolis tegutsenud mees nentis, et karantiinis viibimine oli mõistagi esmakordne kogemus - sõiduauto juhilube tegevad inimesed olid kartlikud ja tühistasid sõidutunde. "Sain aru, et nii pole mõtet jätkata," rääkis ta pausi kohta. Autokooli juhataja lausus, et ellu jäädakse tänu toetustele.

Praegu ei kavatse ta vaheseina veel ära võtta, desovahendid on olemas, maske kantakse õppesõidul ja kinni peetakse ka soovitusest: kanda maski ka sõidueksamil.

Sõidutunni läbiviimiseks kehtivad eritingimused. Õpetajal ega õpilasel ei tohi olla haigussümptomeid; autos peab olema käte desinfitseerimise vahend; õpetaja ning õpilane peavad enne sõidu alustamist ja pärast sõidu lõpetamist käsi pesema või desinfitseerima; pärast igat sõidutundi puhastab õpetaja auto rooli, käigukangi, käsipiduri jm pinnad, mida autoroolis olnud õpilane on katsunud ning soovi korral kannavad õpilane ja õpetaja kaitsemaski.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles, et sõidutunnid muidugi ei jätku hetkel samamoodi nagu eriolukorra eelsel ajal. "Iga tunni läbiviimisel on oluline kinni pidada haiguse leviku takistamiseks vajalikest piirangutest, et kaitsta nii õpilast kui ka õpetajat,“ lisas Aas.

Autokoolide sõidutundide jätkumisega otsustas maanteeamet alates neljapäevast jätkata täies mahus riiklike sõidueksamite vastuvõtmisega.

Alates eriolukorra algusest, 16. märtsist on ära jäänud 3079 sõidueksamit ning nendele annab maanteeamet uue eksamiaja.

Niikaua kuni kehtib eriolukord ja 2+2 reegel ei võeta vastu B-kategooria sõidueksameid autokooli autoga. Rohkem infot maanteeameti koduleheküljelt.