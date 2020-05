Elusid päästev verevaru vajab täiendamist

Verd loovutama on oodatud kõigi veregruppide esindajad. Nüüd, kui Eesti haiglad on taastamas oma tavapärast töörütmi, on doonorite panus jätkuvalt äärmiselt oluline: iga loovutatud veredoos aitab päästa kellegi elu ja on hindamatu väärtusega.

Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Ave Lellep rääkis, et ehkki eriolukorra ajal sai täidetud haiglate veretoodete tellimused ja abita ei jäänud ükski patsient, on doonorite jätkuv panus äärmiselt oluline. "Veretellimuste arv on viimaste nädalatega seoses haiglate plaanilise töö taastamisega oluliselt suurenenud ja verevarud ka sellest tingituna kahanenud. Hetkel on veereloovutusele oodatud kõikide veregruppide doonorid, kuid soovitame alati verekeskuse verevarude hetkeseisu eelnevalt üle vaadata verekeskuse kodulehelt. Lisaks palume doonoritel eelnevalt verekeskuse kodulehel aeg broneerida," kõneles Lellep.

COVID-19 haiguse leviku perioodil ja eriolukorra tingimustes on selleks, et reguleerida doonorite tulekut vereloovutusele, on võetud kasutusele online-broneerimissüsteem, mis võimaldab inimesel valida endale sobiva vereloovutuse kellaaja ning aitab seeläbi doonorite tulekut hajutada.

Verekeskuse juhataja rõhutas, et vereloovutusele oodatakse ainult terveid doonoreid, kellel puuduvad igasugused haigustunnused. "Soovitame vereloovutamise edasi lükata neil, kes tunnevad ennast ebakindlalt või kahtlevad oma tervises," rõhutas ta.

Ave Lellepi sõnul on Rakvere doonoripäevad olnud alati suure külastuste arvuga ja väga oodatud. "Soovime südamest tänada Virumaa doonoreid, kes on andnud oma panuse elude päästmiseks," sõnas verekeskuse juhataja.