Lähipäevadel tuleb kuni 18 kraadi sooja

Reede öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode- ja läänetuul. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi. Reede päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul. Sooja on 10-14 kraadi.

Laupäeva öösel on peamiselt sajuta ilm. Sooja on 3-8 kraadi. Laupäeval on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul ja sooja on 11-16 kraadi.