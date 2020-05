Eriolukorra juht otsustab

2) muuta korralduse punkti 3.2 järgmiselt: “3.2. Punktis 3 sätestatud piirang ei kehti muuseumide ja muude näitusasutuste külastamise kohta, kui on täidetud järgmised tingimused: 1) järgitakse peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piiranguid; 2) rühmakülastuse korral võib külastajaid olla rühmas maksimaalselt kümme; 3) teenuse osutaja on taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu; 4) teenuse osutaja on taganud külastajatele avatud ruumides sagedasti puudutatavate pindade märgpuhastuse iga 2−4 tunni järel; 5) interaktiivsed eksponaadid on suletud või teenuse osutaja on taganud nende märgpuhastuse pärast iga kasutuskorda või teenuse osutaja on teinud külastajatele kättesaadavaks ühekordsed kindad ning taganud nende ohutu käitlemise pärast kasutamist; 6) teenuse osutaja ei jaga füüsilisel kandjal olevaid tasuta infomaterjale; 7) teenuse osutaja ei korralda ühiselt kasutatavate töövahenditega loovtöid ja töötubasid.”;