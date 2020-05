Viru-Nigula valla koduleht sai uue näo

"Meie soov on, et Viru-Nigula valla koduleht oleks vallaelanikele ja teistele külastajatele mugav kasutada ning vajalik info oleks võimalikult lihtsalt ja kiiresti leitav. Püüdsime tähelepanu pöörata sellele, et inimene saaks info kätte hõlpsalt," lausus Krigul.

Uue kodulehe välimus on värske, see on loogiline ja mugavam lehitsemine erinevates nutiseadmetes on selle eeliseks.