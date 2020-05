Elegantselt ehituspoodi – muutused elustiilis

Öeldakse, et maailm ei ole enam samasugune nagu enne koroonaviirust. Aga kuidas meie, inimestega, on? Kas uutest harjumustest võõrutamine nõuab pikka rehabiliteerimist või on uued tavad tulnud selleks, et jääda, näitab aeg. Inimene on loodud nii, et ta suudab uutesse oludesse üsna kiirelt sulanduda.