Tervitus emadepäevaks. Kallistada saab ka südamega, distantsilt

Tellijale

Ema südamesse mahub lõpmata palju armastust, mis ei sea tingimusi ega mõista hukka. Ema on meile kui majakas ning tal on alati jaksu oma lapsi aidata ja toetada, lohutada ja mõista, innustada ja suunata. Kui ema on kodus, valitseb seal soojus ja kodutunne. Ema on andnud meile elu ja emaga jääme seotuks elu lõpuni.