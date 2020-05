“Johannese passiooni” on vaadatud 17 riigis

Kadrina kultuurijuhi ja ettevõtmise eestvedaja Ahto-Lembit Lehtmetsa andmetel on eilse seisuga “Johannese passiooni” käivitatud 1892 unikaalselt aadressilt ning kokku on klippi käivitatud ligikaudu 4000 korda. “Geograafia on Ameerikast Singapurini. 17 maad. Kodumaal on vähe saale, kes sellise publiku korraga vastu võtaks,” lausus Lehtmets.