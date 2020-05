Pesu pesemine nõudis alles paari aastakümne eest omajagu aega ja vaeva. Pesupalid ja loputusvannid on nüüdseks ajalukku jäänud. Vaevast vabastaja, automaatne peasumasin, uriseb nurgas ja teeb kogu töö ära, aga et hea abimees kaua kestaks, vajab see korralikku hoolt.