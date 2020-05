Bussijaama esine vajab põhjalikumat puhastust

Tellijale

Rakvere bussijaama rentiva T Grupp AS-i juhatuse liige Ingmar Roos rääkis, et ettevõte lähtub bussijaama koristusel ja korrashoiul Rakvere linnaga sõlmitud rendilepingu tingimustest, kuid tõdes, et bussijaama välisterritooriumil märgpesu tõepoolest ei toimu. “Ooteplatvormide kivisillutise, asfaldi ja pinkide pesemist desoainetega me täiendavalt läbi ei ole viinud,” kommenteeris Roos, kuid lisas, et bussijaama siseruumides on hakatud pindade puhastamisele suuremat tähelepanu pöörama. “Kuigi Rakvere bussijaama kassad on hetkeseisuga suletud, käivad kassades töötavad inimesed regulaarselt majas ning jälgivad hoone ja välisala puhtust ning teevad koristusteenuse osutajale vajadusel puudujääkide kohta märkused,” jätkas ta.