Turismiinfokeskus on valmis abistama turismisettevõtjaid

Valitsus kinnitas meetmete paketi kriisis kannatada saanud turismisektori ettevõtjate ning mikro- ja väikeettevõtjate toetamiseks kogusummas 35 miljonit eurot. See tähendab, et väikeettevõtjad saavad EAS-ilt taotleda toetust, et elada üle eriolukord, kus turismivaldkonnas on töö sisuliselt peatunud ja sissetulekut ei ole.