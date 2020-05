Väike-Maarja vald avab tänasest mänguväljakud, jõulinnakud ja kettagolfirajad. Vallavanem Indrek Kesküla ütles, et ilusad ilmad on ajanud inimesed liikvele. “Tundub, et inimesed lõpetavad ühel hetkel ise eriolukorra, aga tasub meeles pidada, et oht ei ole veel möödas,” lausus ta.