Tapa valla spordi- ja mänguväljakud avatakse homme

Kõikidel väljakutel viibimisel peab järgima kehtestatud ohutusreegleid, sealhulgas 2+2-reeglit. Tapa vallavalitsus korraldab avalikus ruumis asuvate väljakute nõuetekohase puhastamise üks kord ööpäeva jooksul. "Väljakute kasutamine on inimeste omal vastutusel, soovitame tungivalt hoida kaksmeetrist vahet ja jälgida kätehügieeni," lausus Tapa vallavanem Riho Tell.

Abivallavanem Dmitri Okatov lisas, et väljakute avamine on oluline, et jätkata treeningurühmade tööd. "Väljakute avamisega loome võimaluse spordikooli ja teiste organisatsioonide trennide toimumiseks. Treeneri eestvedamisel järgitakse kõiki riigi kehtestatud nõudeid," rääkis abivallavanem omavalitsuse kodulehe vahendusel.