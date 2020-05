Maakonna politseijuht: mitmed rikkumised lõppevad ainuüksi politseiauto ilmudes

Satsi sõnul lõppevad mitmed rikkumised ainuüksi politseiauto ilmudes. "Teeme endiselt selgitustööd, hoiatame eksinuid ning ainult äärmisel juhul karistame rahatrahviga," ütles Satsi. Ajavahemikul 2. aprillist kuni 5. maini on korravalvurid kokku puutunud 43 rikkujaga, kes ei ole kehtestatud piirangutest kinni pidanud. Väärteomenetlus on alustatud kolmel juhul. Tegemist on alaealistega ning korduvate rikkujatega. "Hea meel on tõdeda, et enamik inimesi siiski mõistab väga hästi, miks tuleb kehtestatud reeglitest kinni pidada," sõnas Satsi.